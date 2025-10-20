Jannik Sinner | Coi soldi del tennis ho avuto meno pressione Eravamo stretti non ce l'avrei fatta

Jannik Sinner dopo la vittoria al Six Kings Slam è tornato a parlare dei suoi primi guadagni nel tennis. Parole che la dicono lunga sulla sua famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La finale del Six Kings Slam va a Jannik Sinner. Alcaraz sconfitto in due set. La prossima partita del campione italiano sarà all'Atp 500 di Vienna, dal 20 al 26 ottobre. Sinner debutterà contro il tedesco Altmaier. A Riad, oltre a 6 milioni, ha vinto anche una racc - facebook.com Vai su Facebook

Felice per Jannik #Sinner, per il suo team, per i suoi genitori e per tutti noi che amiamo questo ragazzo e il suo tennis strepitoso. #SixKingSlam #sixkingsslam2025 - X Vai su X

Jannik Sinner: “Coi soldi del tennis ho avuto meno pressione. Eravamo stretti, non ce l’avrei fatta” - Jannik Sinner dopo la vittoria al Six Kings Slam è tornato a parlare dei suoi primi guadagni nel tennis. Si legge su fanpage.it

Quanti soldi ha guadagnato Sinner con il Six Kings Slam 2025? Montepremi da capogiro, quasi il doppio degli Slam! - Jannik Sinner ha vinto il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione andato in scena sul cemento di Riad. Segnala oasport.it

Six Kings Slam, la finale Sinner-Alcaraz vale sei milioni di dollari: Jannik, messaggio di sfida a Carlos - Six Kings Slam, l'annunciatissima finale tra Sinner e Alcaraz vale sei milioni di dollari: e Jannik (finalmente) punzecchia Carlos prima della grande sfida. Riporta sport.virgilio.it