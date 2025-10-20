Jannik Sinner | Coi soldi del tennis ho avuto meno pressione Eravamo stretti non ce l'avrei fatta

Jannik Sinner dopo la vittoria al Six Kings Slam è tornato a parlare dei suoi primi guadagni nel tennis. Parole che la dicono lunga sulla sua famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

jannik sinner soldi tennisJannik Sinner: “Coi soldi del tennis ho avuto meno pressione. Eravamo stretti, non ce l’avrei fatta” - Jannik Sinner dopo la vittoria al Six Kings Slam è tornato a parlare dei suoi primi guadagni nel tennis. Si legge su fanpage.it

Quanti soldi ha guadagnato Sinner con il Six Kings Slam 2025? Montepremi da capogiro, quasi il doppio degli Slam! - Jannik Sinner ha vinto il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione andato in scena sul cemento di Riad. Segnala oasport.it

jannik sinner soldi tennisSix Kings Slam, la finale Sinner-Alcaraz vale sei milioni di dollari: Jannik, messaggio di sfida a Carlos - Six Kings Slam, l'annunciatissima finale tra Sinner e Alcaraz vale sei milioni di dollari: e Jannik (finalmente) punzecchia Carlos prima della grande sfida. Riporta sport.virgilio.it

