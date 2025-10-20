Jannik Sinner chiarisce la scelta di rinunciare alla Coppa Davis | Vinta due volte una settimana in più pesa

Jannik Sinner ha parlato a Sky Sport dopo l’annuncio di Filippo Volandri, che ha asserito che il numero 2 ATP non ha dato la propria disponibilità a vestire la maglia della Nazionale nelle Finals di Coppa Davis, in calendario tra un mese a Bologna. L’azzurro ha spiegato i motivi della propria decisione, argomentando con due fattori che lo hanno portato al forfait. Sinner indica nella possibilità di fare una preparazione più lunga la motivazione alla base della sua scelta: “ Quest’anno abbiamo deciso così, io insieme con il mio team: è una decisione non semplice. Nell’altro senso, l’obiettivo dopo Torino è già il 2026, ripartire con il piede giusto in Australia: una settimana sembra una banalità, ma non lo è, perché una settimana è molto importante, comunque fai una preparazione di una settimana più lunga “. 🔗 Leggi su Oasport.it

