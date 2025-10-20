Jannik Sinner chiarisce la scelta di rinunciare alla Coppa Davis | Vinta due volte una settimana in più pesa

Jannik Sinner ha parlato a Sky Sport dopo l’annuncio di Filippo Volandri, che ha asserito che il numero 2 ATP non ha dato la propria disponibilità a vestire la maglia della Nazionale nelle Finals di Coppa Davis, in calendario tra un mese a Bologna. L’azzurro ha spiegato i motivi della propria decisione, argomentando con due fattori che lo hanno portato al forfait. Sinner indica nella possibilità di fare una preparazione più lunga la motivazione alla base della sua scelta: “ Quest’anno abbiamo deciso così, io insieme con il mio team: è una decisione non semplice. Nell’altro senso, l’obiettivo dopo Torino è già il 2026, ripartire con il piede giusto in Australia: una settimana sembra una banalità, ma non lo è, perché una settimana è molto importante, comunque fai una preparazione di una settimana più lunga “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner chiarisce la scelta di rinunciare alla Coppa Davis: “Vinta due volte, una settimana in più pesa”

Altre letture consigliate

Jannik Sinner rinuncia alla Coppa Davis: il numero 2 al mondo “non ha dato la sua disponibilità per il 2025”, ha detto il capitano Filippo Volandri. “La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM'ORA - JANNIK SINNER NON GIOCHERÀ LA COPPA DAVIS Questi i 5 convocati di Capitan Volandri: - Lorenzo Musetti - Flavio Cobolli - Matteo Berrettini - Simone Bolelli - Andrea Vavassori Così Volandri: "Jannik Sinner non ha dato la sua disp - X Vai su X

Jannik Sinner chiarisce la scelta di rinunciare alla Coppa Davis: “Vinta due volte, una settimana in più pesa” - Jannik Sinner ha parlato a Sky Sport dopo l'annuncio di Filippo Volandri, che ha asserito che il numero 2 ATP non ha dato la propria disponibilità a ... Si legge su oasport.it

Jannik Sinner chiarisce: ecco perché ha detto no alla Coppa Davis - Il torneo ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le Nitto ATP Finals: saranno questi i tre tornei che chiuderanno la stagione di Jannik Sinner. Secondo tennisworlditalia.com

Jannik Sinner, perché dice no alla Coppa Davis: "Una scelta difficile ma..." - E l'Insalatiera stavolta non è nei suoi primi pensieri. Lo riporta iltempo.it