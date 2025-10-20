Jannik Sinner assente alla Coppa Davis di Bologna | l’Italia dovrà fare a meno del suo campione

La fase finale della Davis a Bologna senza il numero uno azzurro. La Coppa Davis torna a Bologna per la fase finale del 2025, ma lo farà senza il tennista più atteso. Nelle convocazioni ufficiali diramate dal capitano Filippo Volandri, Jannik Sinner non figura tra gli azzurri che rappresenteranno l'Italia. L'evento si terrà alla "SuperTennis Arena" di BolognaFiere dal 18 al 23 novembre, e vedrà gli azzurri tentare l'impresa di conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo, dopo i successi di Malaga nelle ultime due edizioni. Le parole del capitano Volandri. " Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025 – ha spiegato Volandri –.

