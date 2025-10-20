James McAvoy a Roma 2025 | Lavorando con registi non bravi ho visto che si poteva fare di meglio

La star di X-Men e Split ha raccontato il suo avventuroso esordio dietro la macchina da presa, sogno che coltivava da quando aveva 16 anni e che si è realizzato con California Schemin'. Dopo aver dato spettacolo sul red carpet romano scherzando con pubblico e fotografi, James McAvoy ha raccontato il suo esordio da regista con lo scatenato California Schemin', storia fuori dagli schermi che racconta la parabola canora di Gavin Bain e Billy Boyd, due aspiranti rapper scozzesi appassionati di artisti come D12 ed Eminem che non riescono a farsi prendere sul serio per via della loro provenienza. Così decidono di fingersi californiani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James McAvoy a Roma 2025: "Lavorando con registi non bravi ho visto che si poteva fare di meglio"

