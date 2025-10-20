Jacopo Sol torna con il nuovo singolo Luci spente

Jacopo Sol torna con il singolo Luci spente che anticipa la data milanese con cui conclude il suo primo tour nei club. C'è un momento in cui le luci si spengono e si resta da soli, spogli dalle proprie difese, dalle inquietudini, dalle maschere. È in quel momento che nasce Luci spente (Island Records), in quello spazio sospeso tra il bisogno di proteggersi e la voglia di mostrarsi per ciò che si è davvero. Dopo l'esperienza ad Amici e a pochi mesi dal suo EP di debutto Dove Finiscono I Sogni, Jacopo Sol torna venerdì 24 ottobre con un brano che segna un nuovo inizio, umano prima ancora che artistico.

