Itinerari fuori rotta | una Riga alternativa

La capitale della Lettonia si rivela molto più complessa di quanto suggeriscano le sue famose architetture Art Nouveau e il centro storico medievale. Sotto la superficie elegante di Riga si nasconde un mondo fatto di bunker segreti, mercati sotterranei, arte contemporanea underground e tradizioni baltiche che raccontano storie diverse da quelle dei classici itinerari turistici. I tunneli segreti di Mangalsala: esplorando la storia militare nascosta. Lungo le sponde del Daugava, nella penisola di Mangalsala, si nasconde uno dei tesori più misteriosi di Riga. Qui è possibile vedere i resti di una nave di cemento armato, che nasconde molte leggende urbane. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
