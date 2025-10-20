Itinerari fuori rotta | l’autunno tra i grattacieli di Tokyo

Mentre la primavera giapponese si tinge di rosa con la fioritura dei ciliegi, l'autunno trasforma il paese in una tavolozza di rossi profondi, arancioni infuocati e gialli luminosi. È una metamorfosi che da secoli cattura l'anima giapponese, tanto da aver generato una pratica culturale chiamata momijigari – letteralmente "caccia alle foglie d'acero" – che si traduce nell'atto di cercare e contemplare i colori autunnali. Non si tratta di semplice ammirazione estetica: questa tradizione affonda le radici nell'VIII secolo e si lega profondamente al concetto shintoista secondo cui gli spiriti abitano la natura, dalle acque agli alberi, rendendo la trasformazione delle foglie un evento degno di reverenza e contemplazione.

