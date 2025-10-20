Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Orari Formula 1 GP Messico 2025: programma completo e dove vederlo atomheartmagazine.co
OnlyFans e femminismo: due volti della stessa medaglia oppure visioni inconciliabili? donnapop.it
Montolivo sicuro: «In Italia chi ha la rosa dell’Inter? In molti li davano per finiti, ma…» internews24.com
Regionali, De Luca: “Io candidato? Non butto a mare 10 anni di vita” cilentoreporter.it
PSV Napoli, tutti i dubbi e le possibili scelte di Conte per la trasferta di Champions League: ... calcionews24.com
Sinner non parteciperà alla Coppa Davis, l'annuncio di Volandri: cosa è successo, i motivi della rinuncia e ... ilmessaggero.it
Ambiente, Terni perde 15 posizioni nel "Rapporto Ecosistema Urbano" di Legambiente: male Pm10 e mobilità sostenibile, bene la raccolta differenziata
Il Sole 24 ore e Legambiente hanno pubblicato il “Rapporto Ecosistema Urbano” 2025, ovvero risulta... ► ternitoday.it
Rotatoria di viale Costituzione, partono i lavori: affidato il cantiere
Passo in avanti. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo dello scorso settembre, la riqualifica... ► leccotoday.it
Discarica abusiva in via dei Mille: la segnalazione di un residente [FOTO]
Una discarica abusiva è stata segnalata in via Dei Mille, zona San Martino di Chieti.A riferirlo è... ► chietitoday.it
Ordine: “Questo Milan dimostra di avere un’anima. Leao sentendo la responsabilità del momento …”
Milan-Fiorentina 2-1, anche il giornalista Franco Ordine ha analizzato la vittoria rossonera di San ... ► pianetamilan.it
Fiorello sta male, la prima puntata de La Pennicanza finisce così
L’attesa è finita, La Pennicanza è tornata. Ma Fiorello è indisposto e la prima puntata subisce un ... ► dilei.it
Tendenze Moda 2023: I Must Have Imperdibili dell’Anno
Scopri le ultime tendenze moda del 2023 e i must-have indispensabili per arricchire il tuo guardaro... ► donnemagazine.it
Lo spettacolo di Cathy La Torre contro la violenza di genere
Sabato 25 ottobre al Teatro Filodrammatici di Milano Cathy La Torre porta in scena Tutti i giorni ... ► milanotoday.it
Eccellenze Dop e Igp protagoniste a Firenze con BuyFood 2025
FIRENZE – BuyFood Toscana 2025 torna a Firenze, confermandosi come la principale vetrina internazio... ► corrieretoscano.it
Milan, subito al lavoro dopo la vittoria: ottimismo per Loftus Cheek e Nkunku
Il Milan non si ferma. Archiviata la vittoria in rimonta contro la Fiorentina che ha riportato i ro... ► milanzone.it
Ballando con le stelle, duello Lucarelli Brilli si sposta sui social
(Adnkronos) – Nancy Brilly e Selvaggia Lucarelli, nuova puntata. Il rapporto teso tra la concorrente... ► periodicodaily.com
Brembo Solutions e Microsoft Italia: l’intelligenza artificiale entra nel cuore dell’innovazione industriale
La trasformazione digitale dell’industria accelera grazie all’alleanza tra Brembo Solutions e Micro... ► ilgiornale.it
Gran Premio della Caffetteria Italiana, secondo posto per talento casertano
C’è anche un pizzico di orgoglio casertano sul podio del Gran Premio della Caffetteria Italiana, l... ► casertanews.it
Manovra 2026, cosa prevede la bozza approvata in Consiglio dei ministri
La bozza della Manovra 2026 è composta da 137 articoli. Il testo è stato approvato venerdì scorso d... ► lapresse.it
Forza Italia Campania, Michela Colucci nella cabina di regia di Cirielli come responsabile organizzativa
Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania ed europarlamentare, ha de... ► avellinotoday.it
Così i rifiuti tornano a vivere nelle mani degli studenti: i vincitori del progetto “Differenziamoci”
La sala Interamna della sede Asm Terni ha ospitato questa mattina, 20 ottobre, la cerimonia di pre... ► ternitoday.it
Come mai proprio Leao dal dischetto? L'ha deciso Allegri, ecco perché
Quando il Var ha controllato l'intervento su Gimenez, il pallone l'ha tenuto a lungo Fofana, per poi... ► gazzetta.it
Calcio serie C, ecco quando il Perugia potrebbe scegliere il nuovo allenatore. La squadra intanto si allena
Bisogna procedere a piccoli passi. Senza alcun dubbio. È l'unica strada da seguire per cercare di ... ► perugiatoday.it
Ultimissime Juve LIVE: Tudor verso la permanenza anche dopo Madrid, le parole di Yildiz
di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ult... ► juventusnews24.com
Sinner, niente Finals di Coppa Davis (per ora). Binaghi: “Rispettiamo la sua decisione”
(Adnkronos) – Jannik Sinner non giocherà le Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al ... ► periodicodaily.com
Casette di legno, vin brulé, presepi scolpiti e installazioni luminose trasformano i paesi di montagna in fiabe da vivere. Tra le vette innevate, il Natale si fa esperienza sensoriale
C’è un momento, tra la fine di novembre e l’inizio dell’anno nuovo, nel quale il silenzio delle val... ► iodonna.it
Alessandra Gusso e Mauro Fornasier con "Relazioni d’insieme Essenze narrative"
Fogli appesi in una sorta di sviluppo di sequenze in dialogo tra loro, caratterizzate da una dupli... ► udinetoday.it
Record di morti tra i grizzly di Yellowstone: perché gli umani uccidono così tanti orsi
Nel Parco di Yellowstone i grizzly stanno morendo a un ritmo allarmante: nel 2025 sono almeno 63 gl... ► fanpage.it
Molo San Vincenzo: lavori per il recupero dell’eliporto come terrazza panoramica aperta alla città
Molo San Vincenzo: apertura del cantiere, che durerà sei mesi e offrirà alla città uno dei punti di ... ► 2anews.it
Blanca 3, stasera su Rai 1 la quarta puntata: Blanca si spaventa e si prende una pausa dal lavoro
Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda la quarta puntata della terza stagione di Blanca, ... ► comingsoon.it
Apre a Venezia "ArcheoMateria", la mostra dell’artista e designer Michela Cattai
Dal 30 ottobre al 30 novembre il Museo archeologico nazionale di Venezia – parte dei Musei archeol... ► veneziatoday.it
Pixel Buds 2a: il miglior affare dell’ecosistema Pixel
(Adnkronos) – Nel panorama odierno degli auricolari wireless, la scelta non è mai stata così vasta n... ► periodicodaily.com
Grey's Anatomy 22: Caterina Scorsone si prende una pausa, è un addio o un arrivederci?
La dottoressa Amelia Shepherd sarà assente nei prossimi episodi della stagione 22 di Grey's Anatomy,... ► comingsoon.it
Aversa, sit in di solidarietà per Ranucci in centro: presenti giornalisti, cittadini e istituzioni
I giornalisti scendono in piazza per difendere la libertà di informazione. Ieri mattina ad Aversa s... ► teleclubitalia.it
Ancora uno sciopero di autobus e corriere
Quattro ore di sciopero sui bus urbani ed extraurbani per venerdì prossimo, 24 ottobre: i servizi ... ► udinetoday.it
Cade dal tetto mentre consegna il pranzo agli operai: morto un 64enne di Pesaro
Tragedia nella zona industriale Tavollo di San Giovanni in Marignano: un operaio 64enne di Pesaro è... ► fanpage.it
Grande Fratello, colpo di scena: Ventura chiama Bruganelli per rilanciare gli ascolti
Lunedì 20 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna il Grande Fratello, il reality show condotto... ► tivvusia.it
Boots, il Pentagono critica la serie e ora l'amministrazione Trump se la prende anche con Netflix
L'autorità militare statunitense ha bollato come “propaganda woke” il racconto di formazione ambient... ► wired.it
Rinascita Comune debutta in Consiglio, si promuoverà un assessorato a Muraca
Si preannunciano faticosi gli ultimi mesi della maggioranza di Giuseppe Falcomatà. I malumori elet... ► reggiotoday.it
Ariston Group investe in India: acquisito moderno impianto di produzione di scaldacqua
FABRIANO- Ariston Group, storico player, riconosciuto a livello mondiale per le soluzioni di comfo... ► anconatoday.it
Dopo il guasto che ha bloccato app, siti e servizi bancari, i sistemi ritornano lentamente alla normalità. I primi segnali di miglioramento arrivano anche in Italia, ma persistono accessi instabili su diverse piattaforme
Alle otto del mattino, qualcosa online ha cominciato a non funzionare. Non si riusciva più ad acced... ► iodonna.it
Neffa non le manda a dire ai giovani trapper e alla musica pop: «Se in otto fanno una canzone, il ragazzino che cerca consensi sarà il nono»
Il 5 novembre, Neffa presenterà dal vivo il nuovo album, intitolato Canerandagio, in occasione del ... ► metropolitanmagazine
Marta Kostyuk sa perché Sabalenka e Swiatek dominano tra le donne: “Alti livelli di testosterone”
La tennista ucraina Marta Kostyuk, attuale numero 27 al mondo, spiega perché Aryna Sabalenka e Iga ... ► fanpage.it
Grande Fratello, Anita ha rotto il silenzio: il motivo della sua uscita
Anita Mazzotta: il coraggio di essere sé stessa dentro e fuori la Casa del Grande Fratello. L’ex co... ► 361magazine.com
Il principe Andrea e il caso Epstein, pressing su reali e governo: “Via i titoli”
I reali britannici e il governo del Regno Unito sono sotto pressione affinché il principe Andrea ve... ► lapresse.it
Forza Italia, l’irpinia Colucci nella cabina di regia di Cirielli
Tempo di lettura: 2 minutiFulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania ... ► anteprima24.it
Il comune pianta 400 nuovi alberi: interventi in centro e nelle periferie
Sono in corso gli interventi di ripristino di strade e viali alberati attraverso nuove piantumazio... ► cataniatoday.it
Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2: dal 10 dicembre su Disney+
Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Stagione 2: dal 10 dicembre su Disney+ La seconda stagione de... ► cinefilos.it
Presentato al Mimit il francobollo dedicato alla tradizione orafa di G.B. Spadafora, simbolo dell’eccellenza Made in Italy
Un francobollo ambasciatore dell’arte orafa calabrese. È stato svelato nella sede del Ministero dell... ► ilgiornale.it
Cinzia Pinna, Ris tornano in casa di Ragnedda. Interrogato il giardiniere: “Estraneo ai fatti e lo ha spiegato”
I Ris sono tornati in casa di Emanuele Ragnedda per nuovi rilievi legati all'omicidio di Cinzia Pin... ► fanpage.it
Tacchinardi ci vede un problema strutturale: «La juventinità non basta, bisogna giocare meglio. Serviva un giocatore di personalità, in questo ruolo c’è un buco enorme»
di Redazione JuventusNews24Tacchinardi ci vede un problema strutturale: l’analisi dell’ex centrocamp... ► juventusnews24.com
Rugani Juve, ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2028: il comunicato e tutti i dettagli sull’accordo
di Redazione JuventusNews24Rugani Juve, ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2028: il comunica... ► juventusnews24.com
Viaggi, lavoro e svago, con Lumos la svolta: tutto quello che ti serve in un click
Siamo in un’epoca in cui si corre veloci, in cui c’è poco tempo per fare tutto quello che uno vorre... ► tpi.it
Hubert: «L’Inter l’avversario più grande di sempre per noi, ecco cosa faremo»
di Redazione Inter News 24Le parole di David Hubert, allenatore dell’Union SG, in vista della sfida ... ► internews24.com
Milano Cortina 2026: l’app ufficiale dei Giochi è online
Disponibile l’app Dal 20 ottobre 2025, i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina... ► 361magazine.com
Incidente sul lavoro, in una vetreria di S. G. La Punta: un uomo è morto, un altro è ferito. L’appello della Cgil
ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia sul lavoro nel Catanese Un grave incidente sul lavoro si è... ► dayitalianews.com
Torna il Global Welfare Summit
Roma, 20 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Il prossimo 23 ottobre, a Villa Miani a Roma, torna il Global... ► iltempo.it
Da Firenze al Ruanda: 600 magliette per un viaggio di solidarietà
Firenze, 20 ottobre 2025 – Anche quest’anno la Half Marathon Firenze si distingue non solo per la q... ► lanazione.it
Un tuffo nel Medioevo a Montebeni
Fiesole, 20 ottobre 2025 – Domenica 19 ottobre, tra gli ulivi e i profumi autunnali delle colline f... ► lanazione.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: fa tutto Nemour, parallele da 15.5 e cadute in serie
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 Infatti Stoehr fa peggio (12.133). Chiuderà Schoenm... ► oasport.it
Addio a Sofia Corradi, la donna che ha inventato il fortunato programma Erasmus che ha fatto viaggiare "Più di sei milioni di studenti"
Si sono tenuti a Roma i funerali di Sofia Corradi, celebre per aver ideato il fortunato programma E... ► iodonna.it
Furto al Louvre, i gioielli di Napoleone che fine faranno? Ecco le ipotesi e il precedente di Dresda
Rubati nove pezzi dalla collezione imperiale esposta al Louvre. Sono troppo famosi per essere vendut... ► tgcom24.mediaset.it
Lecco sale nella classifica Ecosistema urbano: luci e ombre sul percorso green della città
Lecco cambia passo nell’Ecosistema urbano, ma la città è chiamata a nuove prove per diventare davv... ► leccotoday.it
Tudor verso l’esonero? Le prossime due gare e le valutazioni sui possibili sostituti: qual è la situazione in casa Juve
Sarebbe probabilmente prematuro, se non proprio errato, parlare di ‘ore di riflessione’. La Juventu... ► ilfattoquotidiano.it
Ecosistema urbano, Chieti guadagna 8 posti nella classifica sulla performance ambientale: è il risultato migliore d'Abruzzo
Chieti ottiene la migliore performance d’Abruzzo secondo la 32esima edizione di Ecosistema Urbano,... ► chietitoday.it
Ranieri fa 74 anni, gli auguri della Roma: “Buon compleanno, Claudio”
Di personaggi che hanno dato la vita per la Roma ce ne sono stati nel corso della storia, e uno di ... ► sololaroma.it
“Non sto bene”. Fiorello, l’annuncio ai fan preoccupa: cosa sta succedendo
Personaggi tv. La mattina di questo lunedì 20 ottobre si è aperta con un piccolo colpo di scena pe... ► tvzap.it
Da “Ti voglio bene” a “Ci sono ancora”: le frasi che i figli adulti vorrebbero sentirsi dire dai genitori:
Quando arriva l’età adulta, può accadere che il rapporto tra genitori e figli ormai cresciuti si in... ► fanpage.it