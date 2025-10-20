Italpress Awards a Washington la III edizione del premio | Monti Zoppas Mulé tra i 10 vincitori
Torna il tradizionale appuntamento con gli Italpress Awards, in collaborazione con Niaf La terza edizione del premio – istituito dall’agenzia di stampa Italpress, diretta e fondata da Gaspare Borsellino – che onora le importanti personalità italiane e italoamericane che valorizzano e promuovono l’eccellenza del Made in Italy nel mondo, si è tenuta presso la Georgetown West Room dell’Hilton Washington DC Hotel, nell’ambito del 50° anniversario della Cena di Gala della National Italian American Foundation, presieduta da Robert Allegrini. Quest’anno sono stati 10 i vincitori degli Italpress Awards: il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente di Enav Pasqualino Monti, il presidente di Ice Matteo Zoppas, il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo, la presidente di Federturismo Marina Lalli, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York Claudio Pagliara, l’amministratore delegato di Adr Aeroporti di Roma Marco Troncone, il presidente della Fiera del Levante Gaetano Frulli, ed il Gruppo Menarini rappresentato dal direttore della Comunicazione Valeria Speroni Cardi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
