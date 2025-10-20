Italian Padel lancia un piano di espansione internazionale
IL PADEL È UNO degli sport che negli ultimi anni ha registrato il più alto tasso di crescita a livello globale: oggi solo in Europa si contano 44mila campi, aumentati del 170% rispetto al 2020. Nel mondo, dove il numero di campi supera quota 50.000, si registra un forte sviluppo in mercati come Centro e Nord America, Asia, Medio Oriente, Thailandia, Pakistan e Cina. La previsione è che nel 2027 si arriverà a oltre 74mila campi. Nel nostro Paese, i campi nel 2013 erano appena 20, mentre oggi se ne contano 10.060 (una crescita del 3.350%). La presenza di campi in Italia rappresenta quasi il 20% del totale globale, mentre in Europa si concentra circa l’80% dei campi mondiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Con oltre 2.500 campi installati e una quota del 25% del mercato nazionale, Italian Padel lancia una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd per raccogliere 4 milioni di euro, destinati a sostenere l’espansione in 145 Paesi, lo sviluppo del network Ita - facebook.com Vai su Facebook
Italian Padel rompe i confini: parte il grande progetto di internazionalizzazione - X Vai su X
Italian Padel lancia un piano di espansione internazionale - IL PADEL È UNO degli sport che negli ultimi anni ha registrato il più alto tasso di crescita a livello... Secondo msn.com
Italian Padel rompe i confini: parte il grande progetto di internazionalizzazione - 500 campi installati e una quota del 25% del mercato nazionale, Italian Padel lancia una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd per ... Scrive msn.com
Italian Padel Awards allo Stadio Olimpico - Il 18 settembre si alzerà il sipario sulla quarta edizione di Italian Padel Awards, il premio ideato dal Corriere dello Sport- Segnala corrieredellosport.it