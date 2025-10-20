italian padel lancia un piano di espansione internazionale

IL PADEL È UNO degli sport che negli ultimi anni ha registrato il più alto tasso di crescita a livello globale: oggi solo in Europa si contano 44mila campi, aumentati del 170% rispetto al 2020. Nel mondo, dove il numero di campi supera quota 50.000, si registra un forte sviluppo in mercati come Centro e Nord America, Asia, Medio Oriente, Thailandia, Pakistan e Cina. La previsione è che nel 2027 si arriverà a oltre 74mila campi. Nel nostro Paese, i campi nel 2013 erano appena 20, mentre oggi se ne contano 10.060 (una crescita del 3.350%). La presenza di campi in Italia rappresenta quasi il 20% del totale globale, mentre in Europa si concentra circa l’80% dei campi mondiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

