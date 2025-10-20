Italia tragedia sui binari | giovani travolti da un treno in corsa

Il sibilo del treno ad alta velocità aveva squarciato il crepuscolo, un fischio acuto subito seguito da un fragore sordo e metallico che si è propagato nell’aria fredda della sera. Per chi era lì, nei pressi dello scalo, è stato un istante agghiacciante in cui il rumore della corsa si è trasformato in un suono di violenza inaudita. In quel momento, ignari del pericolo mortale, tre giovani vite, appena ventenni e piene di speranze, avevano compiuto una scelta fatale: attraversare in un punto vietato e rischioso. La massa inarrestabile del convoglio, diretto verso la sua destinazione metropolitana, li ha travolti senza lasciare scampo né tempo di reazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

