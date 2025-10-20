Italia tragedia sui binari | giovani travolti da un treno in corsa
Il sibilo del treno ad alta velocità aveva squarciato il crepuscolo, un fischio acuto subito seguito da un fragore sordo e metallico che si è propagato nell’aria fredda della sera. Per chi era lì, nei pressi dello scalo, è stato un istante agghiacciante in cui il rumore della corsa si è trasformato in un suono di violenza inaudita. In quel momento, ignari del pericolo mortale, tre giovani vite, appena ventenni e piene di speranze, avevano compiuto una scelta fatale: attraversare in un punto vietato e rischioso. La massa inarrestabile del convoglio, diretto verso la sua destinazione metropolitana, li ha travolti senza lasciare scampo né tempo di reazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Consigliere comunale di Fratelli d’Italia muore di #malore: la tragedia dopo il decesso della madre - facebook.com Vai su Facebook
L’Arma dei @_Carabinieri_ si raccoglie nel ricordo di Marco, Valerio e Davide, tre nomi scolpiti nel cuore dell’Italia. Una tragedia come questa non spegne solo delle vite: ferma un mondo intero. L’Italia si stringe nel lutto e nella riconoscenza. ? - X Vai su X
Italia, tragedia sui binari: giovani travolti da un treno in corsa - Il sibilo del treno ad alta velocità aveva squarciato il crepuscolo, un fischio acuto subito seguito da un fragore sordo e metallico che si è propagato ... Scrive thesocialpost.it
Tragedia sui binari: un giovane muore, due feriti gravi. Travolti da un treno diretto a Milano - Tragedia alla stazione di Trecate: tre giovani travolti dopo aver attraversato i binari, uno morto e due feriti; linea Torino–Milano sospesa e indagini in corso ... Segnala giornalelavoce.it
Tragedia sui binari a Trecate: tre giovani investiti da un treno diretto a Milano - Dramma alla stazione di Trecate: tre giovani stranieri, poco più che ventenni, hanno attraversato i binari mentre sopraggiungeva un treno diretto a Milano. Scrive lavocedinovara.com