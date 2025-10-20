Italia sempre più anziana | la prevenzione è la chiave per vivere più a lungo e meglio

C’è una vera e proprio bolla demografica in arrivo, con le prime ondate che già sono presenti guardando le statistiche di popolazione. L’Italia si avvia a divenire sempre più anziana, con il 24,7% della popolazione già oggi over 65 e una proiezione al 34% entro il 2043. Per questo la prevenzione diventa l’asset strategico irrinunciabile per la salute del singolo e la sostenibilità del comparto sanitario pubblico. L’obiettivo deve essere infatti garantire non solo più anni di vita, ma anni di vita vissuta in benessere. La morale emerge dal convegno “ Investing for Healthy Ageing ”, promosso da MSD, che si è svolto a Roma presso Associazione Civita e che ha coinvolto istituzioni, società scientifiche, clinici, economisti e associazioni dei pazienti e della società civile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Italia sempre più anziana: la prevenzione è la chiave per vivere più a lungo e meglio

