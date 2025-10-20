“Italia qualificata ai Mondiali 2026”: ad annunciarlo è Capitan Donnarumma Scelta dall’alto non sindacabile"> Il capitano della Nazionale è sempre molto disponibile nelle dichiarazioni, ma questa sta facendo davvero discutere. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: i playoff Mondiali sono ormai una realtà con cui l’Italia deve fare i conti. Da mesi si parla di questa eventualità, tra speranze e timori, e ora non resta che affrontarla con lucidità. Esiste ancora una minima possibilità di qualificazione diretta, ma si tratta di uno scenario quasi impossibile: la Norvegia dovrebbe perdere punti contro l’Estonia e contro gli azzurri, mentre l’Italia dovrebbe vincere entrambe le ultime gare, inclusa quella con la Moldova. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - “Italia qualificata ai Mondiali 2026”: ad annunciarlo è Capitan Donnarumma | Scelta dall’alto non sindacabile