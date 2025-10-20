Italia-Belgio | Mattarella visita il Palazzo della Nazione
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato il Palazzo della Nazione, l’ edificio neoclassico che ospita i due rami del Parlamento federale belga a Bruxelles. Dopo aver firmato il Libro d’oro degli ospiti, è stato guidato dal presidente del Senato, Vincent Blondel, nella visita dell’emiciclo del ramo che rappresenta gli enti locali. Mattarella si è poi recato nell’Aula della Camera dei Rappresentanti, che si trova nella stesso edificio. Lì è stato guidato dal presidente della Camera, Peter De Roover, che ha illustrato il funzionamento dei lavori dell’Aula. Mattarella ha chiesto anche delucidazioni sui tempi e i modi delle interrogazioni parlamentari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
