Italia-Belgio Mattarella | Parlamento snodo fondamentale democrazia

Bruxelles, 20 ott. (askanews) – “Per me è sempre particolarmente coinvolgente entrare nella sede di un Parlamento. Intanto perché sono stato per venticinque anni alla Camera dei deputati e ne avverto l’orgoglio, ma soprattutto perché il Parlamento è lo snodo fondamentale delle democrazie. E questo è il punto di protagonismo assoluto nella vita del nostro continente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’incontro con il Presidente del Senato, Vincent Blondel, e il Presidente della Camera dei Rappresentanti, Peter De Roover nel corso della visita di Stato in Belgio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
