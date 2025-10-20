IT | Welcome to Derry la nostra intervista ai Muschietti | Abbiamo un arco narrativo da tre stagioni
Allargare la mitologia di Pennywise e girare come se fosse un film. Al junket di IT: Welcome to Derry abbiamo intervistato Andy e Barbara Muschietti, Jason Fuchs e lo showrunner Brad Caleb Kane. Su Sky e NOW. Un miliardo e centodiciassette milioni di dollari dopo, i due capitoli cinematografici di IT, il marcio mondo di Derry, la famosissima cittadina fittizia del Maine ideata da Stephen King, torna a palesarsi con tutto il suo carico di arcani orrori orditi dalla millenaria creatura che ama tormentare (e divorare) bambini assumendo le fattezze del clown Pennywise. Intitolata IT: Welcome to Derry, la serie targata HBO è stata naturalmente sviluppata da Andy e Barbara Muschietti, i responsabili del successo delle due incarnazioni di celluloide del seminale romanzo di King, Jason Fuchs (entrato nel team dei Muschietti dopo aver partecipato a IT: . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pennywise nella serie prequel di IT, intitolata IT: Welcome to Derry. - facebook.com Vai su Facebook
IT: Welcome To Derry! #ITWelcomeToDerry #Pennywise #BillSkarsgard #HBOMax #HorrorSeries #ITPrequel #tvseries #tvshows #ott #ottinformer - X Vai su X
IT: Welcome to Derry, la nostra intervista ai Muschietti: “Abbiamo un arco narrativo da tre stagioni" - Al junket di IT: Welcome to Derry abbiamo intervistato Andy e Barbara Muschietti, Jason Fuchs e lo showrunner Brad Caleb Kane. Da movieplayer.it
IT: Welcome to Derry si mostra in un nuovo, terrificante trailer vietato ai minori - Attesa su Sky e in streaming su NOW dal 27 ottobre, la nuova serie horror IT: Welcome to Derry si mostra nel trailer red band vietato ai minori di 14 anni. Riporta comingsoon.it
It: Welcome to Derry, Pennywise torna alle sue radici nel nuovo trailer del prequel HBO - HBO ha rilasciato il nuovo e inquietante trailer “Red Band” di It: Welcome to Derry, la serie prequel che riporterà sullo schermo le origini del leggendario Pennywise il Clown, interpretato ancora una ... Come scrive filmpost.it