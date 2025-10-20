Istituzioni e imprese a braccetto per la credibilità dell’Italia grazie alla Fond Guido Carli

Un “Patto per l’Italia”, ovvero la proposta di un’alleanza virtuosa per rafforzare il posizionamento strategico del Paese nello scacchiere internazionale e spingere la crescita. È questo l’obiettivo che la Fondazione Guido Carli confida di raggiungere in occasione della Convention inaugurale della Fondazione Guido Carli dal titolo “Il Futuro in Movimento. Strategie per un’Italia protagonista. Dall’energia all’impresa, come competere nello scenario globale”, in programma a Roma il 28 novembre 2025 alle ore 17.30 nella Sala Koch del Senato della Repubblica. Un lascito importante: “Il nostro intento è duplice – racconta Liuzzo –: da un lato trasmettere speranza nelle capacità dell’Italia di affrontare gli scenari complessi che stiamo attraversando; dall’altro valorizzare le migliori energie del Paese, nel segno del riconoscimento del merito e dell’attenzione all’impegno sociale cari a Guido Carli. 🔗 Leggi su Formiche.net

