Istituto Marconi–Hack conclusi i lavori nella sede provvisoria di via Re David

Si è svolto questa mattina un sopralluogo congiunto presso l’edificio di via Re David a Bari, che nei prossimi giorni ospiterà 34 classi dell’IstitutoMarconiHack”, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione finanziati con fondi Pnrr.Alla visita hanno preso parte i rappresentanti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

