Istituto Marconi–Hack conclusi i lavori nella sede provvisoria di via Re David
Si è svolto questa mattina un sopralluogo congiunto presso l’edificio di via Re David a Bari, che nei prossimi giorni ospiterà 34 classi dell’Istituto “Marconi–Hack”, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione finanziati con fondi Pnrr.Alla visita hanno preso parte i rappresentanti. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondisci con queste news
Full immersion nella natura del Beigua Geopark La sezione del CAI di Tortona, attraverso un bando promosso dal CAI SCUOLA nazionale, ha permesso a 9 studenti del triennio dell’Istituto Marconi di godere di una bellissima esperienza formativa in modo tot - facebook.com Vai su Facebook