Israele torna al cessate il fuoco dopo gli attacchi a Gaza
. Il gruppo palestinese Hamas e Israele si sono accusati a vicenda di aver violato l’accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA. Israele torna al cessate il fuoco? L’esercito israeliano ha dichiarato di voler tornare a “far rispettare” l’accordo di cessate il fuoco tra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
