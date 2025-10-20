Israele Netanyahu | No a elezioni anticipate

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha escluso la possibilità di elezioni anticipate, confermando che il voto si terrà «come previsto» nell’ottobre del 2026. Intervenendo alla Knesset, durante la riapertura dei lavori parlamentari dopo tre mesi di sospensione, il premier ha ribadito che la priorità dell’esecutivo è «approvare la legge sul servizio militare e poi tenere le elezioni al momento stabilito». Intanto, nella Striscia di Gaza, le Forze di difesa israeliane hanno ricevuto dalla Croce Rossa una bara con il corpo di un ostaggio consegnato da Hamas nella zona meridionale dell’enclave. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele, Netanyahu: «No a elezioni anticipate»

