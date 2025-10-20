Israele Netanyahu ha incontrato Witkoff e Kushner

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner. Così ha dichiarato un portavoce del governo israeliano. "Il primo ministro Netanyahu ha incontrato oggi l'inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente Trump, Jared Kushner, per discutere degli sviluppi e degli aggiornamenti nella regione". Questo ha dichiarato ai giornalisti Shosh Bedrosian, portavoce dell'ufficio del premier. Ha aggiunto che il vicepresidente Usa J.D. Vance e sua moglie visiteranno Israele "per alcuni giorni e incontreranno il primo ministro". Israele, atteso anche Vance in nottata.

