Israele ha ucciso decine di palestinesi mettendo a rischio la già fragile tregua con Hamas

L'esercito israeliano ha effettuato venti raid aerei dopo la morte di due suoi soldati e bloccato gli aiuti umanitari. Hamas nega ogni coinvolgimento e accusa Tel Aviv di violazione dell'accordo di pace. Oggi la consegna degli aiuti riprende mentre arrivano gli inviati di Trump. 🔗 Leggi su Wired.it

