Israele ha ucciso decine di palestinesi mettendo a rischio la già fragile tregua con Hamas

L'esercito israeliano ha effettuato venti raid aerei dopo la morte di due suoi soldati e bloccato gli aiuti umanitari. Hamas nega ogni coinvolgimento e accusa Tel Aviv di violazione dell'accordo di pace. Oggi la consegna degli aiuti riprende mentre arrivano gli inviati di Trump. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Israele ha ucciso decine di palestinesi mettendo a rischio la già fragile tregua con Hamas

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In una dichiarazione alla stampa dallo studio ovale, Trump ha detto: “Israele sapeva in gran parte cosa stava facendo a Gaza. Ha ucciso probabilmente 70.000 persone di Hamas.” Con queste parole, il presidente americano ha attribuito il bilancio delle - in rea - facebook.com Vai su Facebook

Il giornalista ucciso da un clan sostenuto da Israele. Hamas avrà perso molti operativi in questi mesi di guerra ma gli resta salda nelle mani l’informazione in Italia. - X Vai su X

Israele bombarda Gaza, decine di vittime ma non bloccherà aiuti. Per Trump la tregua è in vigore - L'Idf ha lanciato raid su Rafah e in altre città della Striscia, dopo un presunto attacco di Hamas contro dei soldati nel sud. Come scrive msn.com

A rischio l’accordo su Gaza: «Israele risponda in modo proporzionato» - Gli alti esponenti americani stanno tentando di salvare i salvabile. Riporta tio.ch

“Massiccia ondata” di attacchi di Israele a Gaza, scambio di accuse, tregua a rischio - L’esercito israeliano afferma di aver avviato un’ondata di attacchi aerei nel sud di Gaza, mentre il precario cessate il fuoco è ... Segnala blitzquotidiano.it