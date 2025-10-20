Israele ha bombardato la Striscia di Gaza un’altra volta

Nel tardo pomeriggio di domenica, Israele ha svolto una nuova serie di attacchi aerei nel sud della Striscia di Gaza, a seguito di quelli già effettuati nella tarda mattinata. Il governo israeliano ha accusato Hamas di aver violato l’accordo sul cessate il fuoco, attaccando alcuni membri dell’ IDF a Rafah; nel raid sarebbero morti due soldati, e altri tre sarebbero rimasti feriti. L’esercito ha poi affermato di essere pronto a «rispondere con forza a qualsiasi violazione» dell’accordo. Israele blocca gli aiuti per Gaza. L’aggressione sarebbe avvenuto intorno alle 10:30 di domenica mattina vicino a Salah al Din road, la principale via che collega il nord e il sud della Striscia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Israele ha bombardato la Striscia di Gaza, un’altra volta

