Israele bombarda di nuovo Gaza cresce il pressing degli Stati Uniti
Almeno 45 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore in seguito a una nuova serie di attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza. Lo ha reso noto la protezione civile di Gaza, secondo cui i raid hanno colpito diverse aree del territorio. Quattro ospedali locali hanno confermato il bilancio delle vittime, riferendo di un elevato numero di feriti. Israele ha rivendicato gli attacchi nel sud della Striscia, a Rafah, accusando Hamas di aver violato il cessate il fuoco. Il movimento palestinese ha respinto le accuse, sostenendo di non essere in contatto con i propri combattenti nella zona di Rafah. 🔗 Leggi su Lettera43.it
La tregua barcolla. Hamas spara, Israele bombarda, Trump tratta - X Vai su X
Israele bombarda, alla facce della presunta pace di Trump. Con la scusa della mancata consegna dei corpi degli ostaggi he stanno sotto le macerie, uccisi peraltro dagli stessi bombardamenti israeliani. https://www.middleeasteye.net/live/israel-rejects-hamas- - facebook.com Vai su Facebook
Israele ha bombardato di nuovo la Striscia di Gaza - Nella serata di domenica il governo israeliano ha ordinato all’esercito di sospendere tutte le consegne di cibo e beni di prima necessità nella Striscia di Gaza. Lo riporta ilpost.it
Gaza, nuovi raid di Israele nel sud della Striscia: 44 morti. Scambio di accuse con Hamas sulla violazione del cessate il fuoco - «In risposta alla palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco di questa mattina, le Idf hanno avviato una serie di attacchi ... Riporta ilmessaggero.it
Israele è tornato a bombardare Gaza (A. Puccio) - Israele stava aspettando il pretesto giusto per iniziare nuovamente a bombardare la striscia di gaza, ed eccolo servito su un piatto d’argento: un attacco a Rafah compiuto da un gruppo non identificat ... Da farodiroma.it