Almeno 45 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore in seguito a una nuova serie di attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza. Lo ha reso noto la protezione civile di Gaza, secondo cui i raid hanno colpito diverse aree del territorio. Quattro ospedali locali hanno confermato il bilancio delle vittime, riferendo di un elevato numero di feriti. Israele ha rivendicato gli attacchi nel sud della Striscia, a Rafah, accusando Hamas di aver violato il cessate il fuoco. Il movimento palestinese ha respinto le accuse, sostenendo di non essere in contatto con i propri combattenti nella zona di Rafah. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Israele bombarda di nuovo Gaza, cresce il pressing degli Stati Uniti