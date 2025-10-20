Isola d' Elba guida con un tasso alcolemico tre volte il limite e sotto l' effetto di cocaina | denunciato
Durante i controlli in orario notturno dei carabinieri di Portoferraio tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e, in un caso, anche sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il primo episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte a Marciana quando i militari dell'Arma. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Erano in vacanza all'Isola d'Elba quando avrebbe provato a buttarla dal balcone dicendole che l'avrebbe ammazzata. Inquietante quello che emerge su Gianluca Soncin, l’uomo che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini - facebook.com Vai su Facebook
L’Elba d’autunno - Cliccando su “ACCETTA”, Dail il consenso al loro utilizzo ... Come scrive guidaviaggi.it
Asi Circuito Tricolore 2025 si chiude con il Gran Tour dell'Elba - All'Isola d'Elba la quinta edizione di Asi Circuito Tricolore, il progetto nazionale promosso dall'Automotoclub Storico Italiano per valorizzare il motorismo storico in chiave culturale e turistica. Da ansa.it
Isola d’Elba, Matteo Arcenni nuovo commissario del Parco Nazionale Arcipelago Toscano - E’ stato nominato per 6 mesi, un lasso di tempo che potrà consentirgli di maturare alcuni requisiti per ambire alla presidenza ... Secondo lanazione.it