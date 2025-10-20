Isola d' Elba guida con un tasso alcolemico tre volte il limite e sotto l' effetto di cocaina | denunciato

Livornotoday.it | 20 ott 2025

Durante i controlli in orario notturno dei carabinieri di Portoferraio tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e, in un caso, anche sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il primo episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte a Marciana quando i militari dell'Arma. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

