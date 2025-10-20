Iscro domanda entro il 31 ottobre 2025 | nuove indicazioni Inps
L’Inps ricorda che scade il 31 ottobre 2025 la domanda dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale operativa ( Iscro ), istituita dalla legge di Bilancio 2021 e riconosciuta a partire dall’anno 2024. Si tratta di un sostegno rivolto ai lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’istituto di previdenza che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale ai sensi di quanto prevede il comma 26, dell’articolo 2, della legge numero 335 del 1995. L’indennità è stata introdotta proprio per fornire un indennizzo per eventuali cali della capacità di produrre dei redditi dei lavoratori salvaguardati. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 31 ottobre scade il termine per inviare la domanda per ottenere l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) tramite il servizio online Maggiori informazioni: https://rb.gy/8dhujn Inps Comunica - X Vai su X
ISCRO 2025: ultimi giorni per presentare la domanda! ? C’è tempo fino al 31 ottobre 2025 per presentare la domanda di Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), il sostegno economico riservato ai lavoratori e alle lavoratrici auton - facebook.com Vai su Facebook
Indennità ISCRO: domande entro il 31 ottobre 2025 - Entro il 31 ottobre 2025 i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, che si trovino in temporanee difficoltà economiche, ... Come scrive ipsoa.it
Bonus da 1000 euro a novembre 2025, domande entro il 31 ottobre - Scopri come richiedere il bonus 1000 euro in base al messaggio INPS n. Scrive informazionescuola.it
ISCRO: Entro il 31 ottobre 2025 scade il termine per inviare le domande – Diario Quotidiano del 20 Ottobre 2025 - Nel DQ del 20 Ottobre 2025: 1) Ecco la Manovra per il 2026 2) Coefficiente TFR settembre a quota 2,060940 3) Imprese di autotrasporto: le quote per il 2026 5) Global Tax: Definiti gli elementi, le mod ... Secondo commercialistatelematico.com