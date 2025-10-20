Irruzione della polizia su un pullman a Varese giovane donna salvata dall' ex compagno

A Varese la Polizia ha arrestato un uomo per atti persecutori dopo l'aggressione all'ex compagna su un pullman. La vittima è stata soccorsa.

