Ironia e impegno | Morte accidentale di un anarchico dà il via alla nuova stagione

MESAGNE - Il Teatro Comunale di Mesagne riapre le sue porte alla parola viva, al gesto e al pensiero che attraversano la scena contemporanea. La nuova stagione intreccia ironia e impegno, memoria e visione, restituendo al teatro il suo ruolo più autentico: spazio di confronto e conoscenza, luogo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it