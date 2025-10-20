irccs san raffaele di cassino arriva la pet tc digitale con intelligenza artificiale

Una rivoluzione nella diagnostica arriva al San Raffaele di Cassino: è entrata in funzione la nuova PET-TC digitale con Intelligenza Artificiale, modello Omni Legend di General Electric. Un macchinario all’avanguardia, tra i pochi in Italia e l’unico presente nel Centro Sud, destinato a cambiare radicalmente la velocità e la precisione delle diagnosi. Ridurre fino all’80% la dose di radiazioni, tagliare del 60% il radiofarmaco somministrato e completare una scansione total body in appena 8 minuti: sono questi i numeri che raccontano l’impatto della nuova tecnologia. A beneficiarne saranno soprattutto i pazienti oncologici, neurologici e cardiologici, per i quali la PET rappresenta già oggi un esame chiave. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

