Iossa attacca il campo largo | Una maionese impazzita il PSI ridotto a un taxi politico

NAPOLI, 20 OTTOBRE 2025 – Si accende lo scontro politico in Campania a pochi mesi dalle elezioni regionali. L'ex sottosegretario all'Industria Felice Iossa ha criticato duramente il cosiddetto campo largo, definendolo "una maionese impazzita che nasconde, sotto la retorica dell'unità, le sue profonde contraddizioni e l'opportunismo di chi pensa solo a garantirsi un seggio". Secondo Iossa, la contraddizione principale riguarderebbe l'alleanza tra il Movimento Cinquestelle e il presidente Vincenzo De Luca: "I Cinquestelle sono stati per dieci anni all'opposizione di De Luca, e oggi gli stessi vengono chiamati a garantirne la continuità.

