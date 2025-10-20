IOSNO Mindfulness al Teatro Polivalente Don Bosco

il 13 dicembre 2025. Preparati a immergerti in un'esperienza straordinaria! In questo evento esclusivo, il pubblico è invitato a partecipare a una serata di profonda introspezione e meditazione, guidata da IOSNO. Non sarai un semplice spettatore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

IOSNO, il tour che ha portato la mindfulness a teatro - (askanews) – Il tour di IOSNO, che ha portato la mindfulness nei teatri italiani partendo da Napoli il 22 febbraio e terminando a Torino il 5 maggio, ha registrato il tutto esaurito in ... Lo riporta askanews.it

