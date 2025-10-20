Io sono così | il libro di Giuseppe Tagliavia che porta nel complesso universo dello spettro autistico

Palermotoday.it | 20 ott 2025

“Io sono così" è un libro di Giuseppe Tagliavia che unisce informazione e narrazione, un viaggio nel complesso universo dello spettro autistico. La prima parte offre un saggio chiaro e completo sulle caratteristiche dell’autismo, spiegando cosa sia, come si manifesta, quali siano le cause e quali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

