Investita dallo scuolabus | grave una bambina di 12 anni

Grottammare, 21 ottobre 2025 – Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Grottammare. Una bambina di 12 anni è stata investita dallo scuolabus in manovra, dal quale era appena scesa. E’ accaduto in via Frana, piccola parallela alla statale Adriatica, lato monte, subito dopo l’ingresso della Trattoria degli Orti. La bambina è stata trasportata in codice rosso traumatico all’ospedale Salesi di Ancona con l’eliambulanza. Secondo una prima ricostruzione del grave sinistro, la cui cause sono in corso d’accertamento da parte della polizia locale di Grottammare, l’autista non si è accorto della bambina che, appena scesa, si trovava nella parte posteriore del mezzo pubblico per andare nella sua abitazione, che si trova nelle immediate vicinanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

investita scuolabus grave bambinaDodicenne investita da uno scuolabus. Traumi cranico e facciale: è in prognosi rivervata al Salesi - Una bambina di 12 anni è stata investita da uno scuolabus a Grottammare (Ascoli Piceno) nel primo pomeriggio. Riporta rainews.it

