Intrepida 2025 mille partecipanti per un' edizione da ricordare
Un successo andato oltre ogni aspettativa, un’edizione d’eccellenza che resterà scolpita nelle menti e nei cuori di coloro che hanno vissuto le emozioni de L’Intrepida 2025. Una festa di ciclismo e divertimento, di condivisione e amicizia, in sella a splendide bici d’epoca, partendo dal cuore di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
