Intimidazioni crisi alla Bce | i dipendenti portano Lagarde davanti alla Corte Ue

Il sindacato del personale della Banca centrale europea ha avviato un'azione legale contro l'istituzione guidata da Christine Lagarde davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Al centro del contenzioso ci sarebbe – secondo i rappresentanti dei lavoratori – un atteggiamento “intimidatorio” da parte dei vertici dell'Eurotower nei confronti del sindacato stesso. I rapporti tra la dirigenza della Bce e l'organizzazione sindacale interna, l'Ipso (International and European Public Services Organisation), si sarebbero deteriorati progressivamente dal 2019, anno in cui Lagarde ha assunto la presidenza dell'istituto di Francoforte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

