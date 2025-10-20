Pochi nomi nel panorama operistico internazionale risuonano con tanta autorevolezza quanto quello di Alessandro Ariosi. Fondatore e direttore di Ariosi Management, ha costruito un’agenzia che oggi rappresenta un punto di riferimento mondiale per cantanti e direttori che desiderano proiettare il proprio talento sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. Dall’Italia, sua base operativa, Ariosi ha intessuto una rete di collaborazioni con i principali teatri d’Europa, d’America e d’Asia, seguendo carriere che spaziano da leggende come Plácido Domingo e Leo Nucci, fino a giovani interpreti che iniziano a costruire la propria identità artistica all’interno del repertorio lirico. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Intervista con Alessandro Ariosi: come si costruisce una carriera nell'opera internazionale