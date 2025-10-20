Intervista con Alessandro Ariosi | come si costruisce una carriera nell’opera internazionale
Pochi nomi nel panorama operistico internazionale risuonano con tanta autorevolezza quanto quello di Alessandro Ariosi. Fondatore e direttore di Ariosi Management, ha costruito un’agenzia che oggi rappresenta un punto di riferimento mondiale per cantanti e direttori che desiderano proiettare il proprio talento sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. Dall’Italia, sua base operativa, Ariosi ha intessuto una rete di collaborazioni con i principali teatri d’Europa, d’America e d’Asia, seguendo carriere che spaziano da leggende come Plácido Domingo e Leo Nucci, fino a giovani interpreti che iniziano a costruire la propria identità artistica all’interno del repertorio lirico. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altre letture consigliate
L'intervista di Alessandro Fogli ad Alessandro Renda del Teatro delle Albe, in scena in questi giorni al Teatro Socjale con il progetto dedicato al tema del lavoro. Tutti i lavoratori e le lavoratrici possono partecipare - facebook.com Vai su Facebook
L'intervista ad Alessandro Tomasi, candidato governatore del centrodestra e sindaco di #Pistoia: "Sento fiducia, lotteremo contro gli sprechi. La sinistra non ha un programma ed è divisa su tutto" - X Vai su X