Intervista ad Arisa | Nuvole è un brano che mi ha dato forza Festival di Sanremo? Sarebbe un sogno tornare su quel palco Mi piacerebbe collaborare con Laura Pausini

Il 17 ottobre è uscito “Nuvole”, il nuovo singolo di Arisa, anticipato durante alcuni concerti estivi. Questo brano arriva dopo il successo di “Canta ancora”, una canzone scritta dalla stessa Arisa, che ha fatto da colonna sonora al film campione d’incassi Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri, con cui ha vinto il Nastro d’Argento 2025 per la Migliore Canzone Originale. Il singolo si inserisce in un anno di successi per l’artista, che ha ottenuto riconoscimenti sia in Italia che all’estero, tra cui il Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award per “Canta ancora” e concerti in America e Giappone. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Intervista ad Arisa: “Nuvole è un brano che mi ha dato forza. Festival di Sanremo? Sarebbe un sogno tornare su quel palco. Mi piacerebbe collaborare con Laura Pausini”

