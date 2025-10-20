Intervento ad un cavalcavia chiude per quattro notti il tratto Modena Sud-Valsamoggia

Sulla A1 Milano-Napoli sono necessarie alcune attività di ispezione e manutenzione di un cavalcavia: questo comporterà la chiusura del tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, in entrambe le direzioni a notti alterne.Sarà chiuso il tratto Valsamoggia-Modena sud, verso Milano.dalle 21:00 di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

