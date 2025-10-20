Interventi del personale medico Cade con la bici durante una gara Ricoverato ragazzino di 15 anni

Lanazione.it | 20 ott 2025

Un ragazzo di 15 anni è ricoverato al ’Misericordia’ in condizioni da tenere sotto osservazione per i traumi causati dalla caduta dalla bicicletta avvenuta durante la gara di gran fondo in programma ieri a Monte Argentario. Il giovane, residente nella zona, era impegnato in una prova della competizione su un percorso all’interno di una zona boschiva quando, dopo aver perso il controllo della bici, è caduto impattando in maniera violenta con il terreno. Soccorso dal personale della Croce rossa, il ragazzo è stato trasferito prima nell’ospedale di Orbetello e subito dopo in quello cittadino per essere sottoposto ad una serie di accertamenti diagnostici per ferite multiple e un trauma addominale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

