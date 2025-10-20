Interpelli supplenze insegnanti 2025 26 | 4 modelli per la gestione già pronti all’uso

I modelli allegati – redatti in forma neutra e adattabile a tutte le scuole di ogni ordine e grado – costituiscono strumenti essenziali per l’applicazione trasparente, documentata e conforme alle disposizioni normative vigenti del Regolamento. Scarica i modelli per la gestione degli interpelli – Scarica un modello di regolamento – Riservato agli abbonati Non sei abbonato? Come . L'articolo Interpelli supplenze insegnanti 202526: 4 modelli per la gestione, già pronti all’uso . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

