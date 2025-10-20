Internet in tilt blackout mondiale da Amazon a Canva | che succede

Lunedì decisamente fin troppo nero e immeritato per milioni di utenti in tutto il mondo: diversi portali e applicazioni risultano irraggiungibili o estremamente lenti. Alla base del malfunzionamento ci sarebbe un guasto ai sistemi di Amazon Web Services (AWS), la piattaforma cloud utilizzata da gran parte dei servizi digitali. Il blackout, iniziato nella tarda mattinata del 20 ottobre 2025, interessa sia realtà internazionali che portali italiani di largo utilizzo. Secondo quanto riportato da portali di monitoraggio del traffico web come Downdetector, il malfunzionamento avrebbe riguardato i server principali su cui si appoggiano moltissimi siti, provocando un effetto a catena con interruzioni diffuse in più aree del pianeta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Internet in tilt, blackout mondiale da Amazon a Canva: che succede

Approfondisci con queste news

Internet in tilt a Montefredane: sollecito urgente da parte del sindaco #Montefredane - facebook.com Vai su Facebook

CALCIO, SERIE C, 9^ GIORNATA, PICERNO IN TILT, CASERTANA ESPUGNA IL CURCIO CON BENTINVENGA: 0-2 - X Vai su X

Internet in tilt, blackout mondiale da Amazon a Canva: che succede - Un guasto ai server AWS manda in tilt internet: da Prime Video a Canva, numerosi servizi e portali italiani restano irraggiungibili, creando disagi diffusi a utenti e aziende ... Come scrive quifinanza.it

Russia, attacchi ai cavi sottomarini in aumento. «Rischio blackout di Internet mondiale». L'allarme degli operatori telefonici - Come riporta il Telegraph, i vertici militari della Nato sono stati avvertiti in seguito a una serie di presunti attacchi russi ai cavi sottomarini. ilmessaggero.it scrive

Spagna, altro maxi blackout: colpiti i telefoni e la rete internet - Sono passati solo venti giorni dal maxi blackout che ha paralizzato la Spagna, ma non solo il motivo che ha causato quell'improvviso guasto che ha mandato in tilt ospedali, semafori e allarmato ... Scrive affaritaliani.it