Internet in tilt | blackout globale per Amazon Web Services

Un improvviso blackout ha messo in difficoltà milioni di utenti in tutto il mondo, nella mattina del 20 ottobre: diverse piattaforme e servizi online, tra cui Roblox, Canva, Perplexity, Signal e persino Amazon, hanno smesso di funzionare correttamente per ore. L’origine del problema sarebbe legata a un malfunzionamento di Amazon Web Services (AWS), la rete cloud che alimenta buona parte di Internet. In particolare, una delle sue regioni principali negli Stati Uniti ha avuto un guasto al sistema DNS, quello che permette di collegare i domini ai rispettivi server. Il disservizio ha bloccato app, giochi, siti e anche alcuni dispositivi smart collegati ad Alexa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it