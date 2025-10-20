Anche Confesercenti interviene parlando di falle nel sistema di sicurezza: "L’agognato ritorno in serie A dei colori nerazzurri: avevamo visto per la città una importante e ulteriore vetrina con un ritorno concreto anche per le attività commerciali. Purtroppo ci sbagliavamo a giudicare dalle scorribande che i tifosi ospiti hanno fatto, addirittura in tre occasioni nella nostra città, evidenziando falle impensabili nel sistema di sicurezza. Questo non può più accadere e crediamo che la città debba avere spiegazioni di come sia stato possibile", queste le parole del presidente Fabrizio Di Sabatino (foto) e del responsabile Daniele Benvenuti sui fatti di via Piave. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Interessare il ministro: serve cambio di passo"