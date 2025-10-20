Inter Union SG alle porte | riecco Sucic

20 ott 2025

La giornata di oggi è di vigilia per l’Inter. Archiviata una volta per tutte la vittoria per 1-0 con la Roma, i nerazzurri non hanno tempo di fermarsi e devono continuare a tenere alta l’asticella e l’attenzione. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, come dimostrato nell’arco delle ultime settimane. La prossima gara è quella con l’Union Saint-Gilloise, in programma domani martedì 21 ottobre alle ore 21:00 al Lotto Park per la terza giornata della fase a girone unico di Champions League. Una gara da non sottovalutare, per non incappare negli errori del passato e rimanere a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

