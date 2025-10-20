Inter Union SG alle porte | riecco Sucic
La giornata di oggi è di vigilia per l’Inter. Archiviata una volta per tutte la vittoria per 1-0 con la Roma, i nerazzurri non hanno tempo di fermarsi e devono continuare a tenere alta l’asticella e l’attenzione. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via, come dimostrato nell’arco delle ultime settimane. La prossima gara è quella con l’Union Saint-Gilloise, in programma domani martedì 21 ottobre alle ore 21:00 al Lotto Park per la terza giornata della fase a girone unico di Champions League. Una gara da non sottovalutare, per non incappare negli errori del passato e rimanere a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
? Probabile formazione dell'Inter per la trasferta di domani contro l'Union Saint Gilloise. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu - GOAL ? - facebook.com Vai su Facebook
#ChampionsLeague, gli arbitri delle partite di #Inter e #Napoli contro Union Saint Gilloise e Psv - X Vai su X
Union SG, il presidente Muzio: "Non abbiamo paura dell'Inter, ce la giocheremo in casa. C’è troppo disequilibrio tra i club" - Gilloise, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Calcio&Finanza alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter. Segnala fcinternews.it
Hubert: "Inter avversario più duro per l'Union... ma hanno anche loro due gambe" - Il neo tecnico della formazione belga ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League con la squadra di Chivu ... Secondo corrieredellosport.it
Inter, brutte notizie per Chivu: saranno out contro l’Union SG - Inter, in vista dell'Union SG in Champions League non filtrano buone notizie dall'infermeria: in due non saranno a disposizione di Chivu. Scrive spaziointer.it