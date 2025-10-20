Inter Union Saint Gilloise il presidente Muzio | Non ci sentiamo fuori posto con i nerazzurri

Inter News 24 Inter Union Saint Gilloise, le parole del presidente del Club francese in vista della sfida contro i nerazzurri: le ultime sul match di domani. Alex Muzio, presidente e socio di maggioranza dell’ Union Saint-Gilloise, ha parlato con sicurezza riguardo alla sfida di Champions League contro l’Inter, in programma domani. Nonostante la netta differenza di tradizione e fatturato, il numero uno del club belga ha dichiarato: « Non ci sentiamo fuori posto, abbiamo il diritto di giocarcela ». Muzio ha anche sottolineato come, nonostante il budget dell’ Inter e di altre squadre di Champions League fosse superiore, l’ Union SG si sentisse comunque competitivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

