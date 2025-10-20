Inter trasferta vietata per i tifosi nerazzurri contro il Napoli
La stangata per tifosi interisti Cominciato il countdwn per la sfida scudetto della prossima giornata allo stadio Diego Armando Maradona tra Inter e Napoli. I nerazzurri sono reduci da una convincente vittoria in trasferta sul campo della Roma. Ma nonostante ciò ci sono brutte notizie per l’Inter: i tifosi dell’Inter, residenti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Appiano Gentile, l'#Inter prepara la trasferta belga. Assenti #Thuram e #Darmian, #Calligaris per #DiGennaro https://fcinternews.it/in-primo-piano/appiano-gentile-l-inter-prepara-la-trasferta-belga-assenti-thuram-e-darmian-calligaris-per-di-gennaro-994101… - X Vai su X
UFFICIALE: NAPOLI-INTER VIETATA AI RESIDENTI IN LOMBARDIA Arriva la decisione, ormai di consuetudine da anni ma confermata solo negli ultimi minuti: la trasferta del Maradona sarà interdetta a tutti i tifosi nerazzurri residenti nella regione lombarda - facebook.com Vai su Facebook
Inter, vieteta la trasferta a Napoli per i tifosi della Lombardia: i dettagli - La Prefettura della città ha deciso di non far acquistare i biglietti ai residenti nella regione per la partita del maradona ... Riporta msn.com
Napoli-Inter: trasferta vietata ai tifosi residenti in Lombardia - La Prefettura di Napoli ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi residenti in Lombardia per il match ... Come scrive forzazzurri.net
Napoli-Inter, trasferta vietata ai residenti in Lombardia - Massima allerta a Napoli per il big match tra gli azzurri di Antonio Conte e l'Inter, in programma per sabato prossimo. Come scrive ilnapolionline.com