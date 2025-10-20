Inter Sommer | Contro la Juventus ho fatto due errori Questa squadra può sempre vincere titoli

2025-10-20 18:48:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Le parole di Yann Sommer alla vigilia della terza partita della League Phase di Champions League tra Union Saint-Gilloise e Inter, in programma martedì 21 ottobre alle 21:00. LA VITTORIA DI ROMA. “Abbiamo avuto un inizio un po’ difficile, ma ci siamo sempre detti di stare tranquilli. A Roma abbiamo fatto un’ottima partita. Ora torniamo in Champions: domani sarà molto importante”. GLI ERRORI IN JUVENTUS-INTER. “ Contro la Juve ho fatto anche io due errori. A volte capita, ma abbiamo trovato un buon equilibrio. Akanji ha portato serenità, qualità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com