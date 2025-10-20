Inter Sommer | Contro la Juventus ho fatto due errori Questa squadra può sempre vincere titoli
2025-10-20 18:48:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Le parole di Yann Sommer alla vigilia della terza partita della League Phase di Champions League tra Union Saint-Gilloise e Inter, in programma martedì 21 ottobre alle 21:00. LA VITTORIA DI ROMA. “Abbiamo avuto un inizio un po’ difficile, ma ci siamo sempre detti di stare tranquilli. A Roma abbiamo fatto un’ottima partita. Ora torniamo in Champions: domani sarà molto importante”. GLI ERRORI IN JUVENTUS-INTER. “ Contro la Juve ho fatto anche io due errori. A volte capita, ma abbiamo trovato un buon equilibrio. Akanji ha portato serenità, qualità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondisci con queste news
Pagelle Roma-Inter: Sommer guardia svizzera, Mkhitaryan scintillante (7); Svilar poteva fare meglio (5) - X Vai su X
Yann Sommer risponde in maniera schietta alle critiche ricevute in avvio di stagione Diteci quanto è importante secondo voi il portiere svizzero per questa Inter #Inter #Sommer #SpazioInter - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Sommer: "Contro la Juventus ho fatto due errori. Questa squadra può sempre vincere titoli" - A volte capita, ma abbiamo trovato un buon equilibrio. Segnala msn.com
Inter, Sommer: "Chivu bravo nella comunicazione. Tutti abbiamo una buona relazione con lui" - Yann Sommer, portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Union. tuttomercatoweb.com scrive
Pagina 0 | Chivu: “Thuram out anche col Napoli”. E Sommer: “Con la Juve fatti due errori” - Gilloise, tecnico e portiere a presentare la sfida dei nerazzurri ... tuttosport.com scrive