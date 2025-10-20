Inter Sabatini elogia Chivu Un mio pupillo

Tuttosport elogia la guida di Christian Chivu nell’analisi post-gara di Roma-Inter match che mette a referto una sacrosanta verità: “A metà ottobre Cristian Chivu è già riuscito a cancellare gli effetti nefasti della falsa partenza.” scrive il giornale. Sono arrivate 6 vittorie consecutive tra campionato e Champions con 14 gol L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Sabatini elogia Chivu “Un mio pupillo”

“La sconfitta contro l’Inter ha confermato la consistenza della Roma, che ha fatto una buona prova. La squadra ha un’identità chiara e gioca un calcio serio”, queste le parole rilasciate da Walter Sabatini a La Nuova Domenica Sportiva. Pareri? - facebook.com Vai su Facebook

#Sabatini su #RomaInter: "#Chivu è un mio pupillo, la Roma deve puntare alla Champions". Poi la frase su #Gattuso - X Vai su X

Sabatini: “Roma-Inter ribadisce una cosa che già sapevo. Chivu allenatore fantastico” - Intervenuto a La Nuova Ds, l'ex dirigente di Inter e Roma Walter Sabatini ha parlato della sfida di sabato sera e anche di Chivu ... msn.com scrive

Fabio Capello svela tutto: i segreti dell’Inter di Chivu - Scopri come Chivu ha trasformato l'Inter in una squadra vincente con unità e pressing. Segnala newsmondo.it

Inter, Sabatini: «I nerazzurri giocano in modo diverso. Il mio pensiero su Pio Esposito» - Ecco cosa ha detto sul classe 2005 nerazzurro Alla vigilia della super sfida tra Roma e Inter, l’ex dirigente W ... Lo riporta calcionews24.com