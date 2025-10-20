Inter rebus Lautaro e quattro novità in Champions Thuram punta Conte | VIDEO CMIT

L’Inter pronta a decollare in Belgio per la sfida di Champions League contro l’Union St.Gilloise: le possibili scelte del tecnico nerazzurro Chivu Cristian Chivu non vuole distrazioni e tiene a rapporto i suoi giocatori prima di iniziare la rifinitura pre Champions, in vista della trasferta dell’ Inter di domani sera in Belgio contro l’ Union St. Gilloise. Lautaro Martinez (LaPresse) – Calciomercato.it Sul volo che nel pomeriggio partirà per Bruxelles non ci sarà ancora Marcus Thuram, che ha continuato nel lavoro personalizzato ad Appiano Gentile mentre i compagni erano impegnati nell’allenamento di vigilia della sfida europea contro la formazione belga. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, rebus Lautaro e quattro novità in Champions. Thuram punta Conte | VIDEO CM.IT

Scopri altri approfondimenti

? Inter, il futuro di Acerbi è un rebus ? https://tinyurl.com/2d5p4zpz ? di Giacomo Segreto - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Inter: rebus attacco per Gasperini https://romaforever.it/2025/10/18/roma-inter-rebus-attacco-per-gasperini/… #asroma #Dybala #gasperini - X Vai su X

Roma-Inter, le due certezze e il rebus Dybala-Lautaro - L'argentino è rimasto a Trigoria ad allenarsi ed è favorito su Pellegrini. Lo riporta tuttosport.com

Verso Roma-Inter, Chivu preoccupato per Lautaro: il motivo - Il suo totale di 158 gol con la maglia dell’Inter lo colloca al quinto posto nella classifica dei marcatori storici del club, a pochi passi da ... spaziointer.it scrive

Inter, adesso Lautaro è recuperato: a Cagliari partirà titolare - La settimana quasi vuota, senza partite nel mezzo, è accolta come una benedizione da Lautaro Martinez, che ieri si è allenato con il sorriso ad Appiano dopo parecchi giorni problematici. Scrive gazzetta.it