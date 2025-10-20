Inter Gasperini Non siamo stati fortunati

Le parole di Gasperini Dopo la sconfitta contro l’Inter, Gian Piero Gasperini ha parlato al termine del match all’ Olimpico, valido per la settima giornata di Serie A, deciso da un gol di Bonny al 6?. A Sky, il tecnico dei giallorossi ha commentato: “Il gol dell’Inter? Hermoso ha fatto molto bene a uscire alto. Non dobbiamo fare il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Gasperini “Non siamo stati fortunati”

News recenti che potrebbero piacerti

Roma-Inter: le pagelle dei quotidiani ? https://tinyurl.com/3vvw8ker Ndicka "errori su errori" Dovbyk "tre passi indietro" Dybala "cambia marcia all'intervallo" Gasperini "le contromosse si rivelano un boomerang" - facebook.com Vai su Facebook

#GASPERINI SUL GOL DELL'INTER Ecco le parole a 'DAZN' dell'allenatore della #AsRoma sul fuorigioco errato fatto da #Ndicka in occasione della rete di #Bonny #AsRomaInter - X Vai su X

Soulé: “Inter tra le più forti da diverso tempo. Il nostro secondo tempo…” - Soulé ha commentato la sconfitta contro l'Inter ai microfoni di Skysport e ha parlato della fiducia che gli sta dando Gasperini ... msn.com scrive

Roma-Inter, Gasperini: "Voglio coraggio, spero sia uno spot per il calcio italiano". VIDEO - "È quello che ci auguriamo tutti, entrambe le squadre cercano il risultato attraverso il gioco. Scrive sport.sky.it

Gasperini: "Con l'Inter vogliamo giocare bene. Lavoriamo per avvicinarci ai più forti" - Il tecnico giallorosso parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. Da ilromanista.eu